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Коронавирус в Казахстане: зафиксирован спад суточной заболеваемости

Коронавирус в Казахстане: зафиксирован спад суточной заболеваемости Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана предоставило информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки по республике зафиксирован 81 новый случай COVID-19. Днем ранее было 88.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 31 марта 2023 года

Фото: Telegram/DenMinPR

На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 1750 человек (–1 572+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 166 пациентов, амбулаторно – 1584.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – четыре пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – два пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.

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