Коронавирус в Казахстане: зафиксирован спад суточной заболеваемости
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения Казахстана предоставило информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки по республике зафиксирован 81 новый случай COVID-19. Днем ранее было 88.
Фото: Telegram/DenMinPR
На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 1750 человек (–1 572+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 166 пациентов, амбулаторно – 1584.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – четыре пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – два пациента,
- на аппарате ИВЛ – два пациента.
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