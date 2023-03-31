Коронавирус в Казахстане: зафиксирован спад суточной заболеваемости

Министерство здравоохранения Казахстана предоставило информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране на 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки по республике зафиксирован 81 новый случай COVID-19. Днем ранее было 88.





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На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 1750 человек (–1 572+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 166 пациентов, амбулаторно – 1584.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – четыре пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – два пациента,

на аппарате ИВЛ – два пациента.

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30 марта 2023 года сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения пересмотрели дорожную карту для установления приоритетов в использовании вакцин против COVID-19.