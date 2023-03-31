Небо, природа, собор: необычные снимки алматинского фотографа

Владимиру Лонгиновичу Казенасу 82 года, он, по его словам, "с трудом передвигается и плохо разговаривает". Но в поисках хорошего кадра он терпеливо проходит километры в окрестностях Алматы и делает великолепные снимки, сообщает Zakon.kz.

Свои фотографии помещает в соцсетях, например, в группе "Наш фотоклуб" в Facebook, где я и обнаружила его разнообразные великолепные пейзажи, растения, насекомых, птиц, цветы, животных и так далее. Все, кроме изображений людей, это его сознательная позиция – не делает он снимки себе подобных. Изредка фиксирует здания – как часть пейзажа. И довольно часто Владимир Казенас становится автором уникальнейших фотоснимков неба.

Фото: Владимира Казенаса

Зверюшки и насекомые не случайно близко подпускают к себе фотографа. Ведь Владимир Лонгинович Казенас – известный в научной среде энтомолог, крупнейший специалист по роющим осам. Ученый-гименоптеролог, он изучает представителей отряда "перепончатокрылых насекомых" – муравьев, ос, пчел, шмелей и других жужжащих, ползающих, летающих, жалящих и безобидных существ.

Фото: Владимира Казенаса





Фото: Владимира Казенаса

Доктор биологических наук, профессор, Владимир Лонгинович – в прошлом заведующий лабораторией энтомологии в Институте зоологии АН РК – открыл и описал десятки новых для науки видов насекомых, является автором более 30 научно-популярных и научных книг.

Фото: Владимира Казенаса

Насекомые на снимках Владимира Казенаса очень фотогеничны. Свои работы автор сопровождает комментариями, какие может сделать именно биолог, обладающий не только знаниями, но еще и юмором. Например, снимок древесного богомола подписан так: "Хитрый охотник. Древесный богомол взобрался на цветок цинии, чтобы ловить бабочек".



Фото: Владимира Казенаса

Про пташек: "Красношапочный вьюрок – любитель березовых семян", "Ранний посетитель кормушки: "А где же корм?" Юрок (Fringilla montifringilla), самка". "Черный дрозд и белый снег".

Фото: Владимира Казенаса

Фото: Владимира Казенаса

Много снимков, в которых – растения, горы и небо: "Дерево дикого абрикоса на скале".



Фото: Владимира Казенаса

"Окрестности Алматы, ущелье реки Казачка", "Темное облачко над горами. Алматы".

Фото: Владимира Казенаса

Когда в фокусе камеры оказываются насекомые, то Владимир Лонгинович дает развернутую справку о герое снимка: "Пчелиный волк Philanthus triangulum (оса из семейства Crabronidae). Сидя на цветке, подкарауливает пчел, которых ловит, парализует жалом и использует в качестве корма для своих личинок". "Опасная близость. Древесный богомол – хищник. Сидя на цветах, подкарауливает прилетающих бабочек". Но не только к земле прикован взгляд фотографа.

Фото: Владимира Казенаса





Владимир Казенас делает потрясающие снимки неба. Так, в "Нашем фотоклубе" я увидела в его небесной коллекции облачные изображения птиц, зверей. Есть невероятная во все небо рука – "Белый отпечаток ладони". "Наверное, скоро выпадет снег". А мне видится Рука Бога.



Фото: Владимира Казенаса

А вот еще удивительный снимок неба: "Редкое природное атмосферное явление – так называемое "гало". Это радужное кольцо или часть кольца вокруг солнца". А я вижу Око Бога.

Фото: Владимира Казенаса

У Владимира Лонгиновича есть много фотографий одного и того же объекта – в разные времена года – собора Святого князя Владимира, что недалеко от микрорайона Нур-Алатау на южной окраине Алматы.

Фото: Владимира Казенаса

Фотограф живет рядом с храмом, прогуливается в этом месте и не может не снимать красивейшее строение в этой части Алматы.

Фото: Владимира Казенаса

Фото: Владимира Казенаса

Фото: Владимира Казенаса

Владимир взял в руки фотоаппарат, когда ему было 10 лет. И не расстается с фотокамерой до сих пор.

Фото: Владимира Казенаса

Дитя советской эпохи, он рос в стране развитого атеизма, соответственно, имел атеистические убеждения. Конечно, наложил отпечаток научный подход к жизни, привнесенный биологическим образованием. Владимир Казенас любуется храмом только снаружи, не заходя внутрь.



Будучи человеком принципиальным, делает это сознательно.

"Я убежден, что атеисту не положено посещать храмы". Но это "роковое" обстоятельство не мешает ему любоваться Владимирской церковью во время прогулок. Что привлекает опытного фотографа в этом объекте? Он отвечает: "Это самое красивое здание в нашем районе".



Фото: Владимира Казенаса

От глаз фотографа не укрылось, что в каждом новом снимке здание выглядит иначе: зимой, летом, весной, осенью меняется облик храма. И, проходя мимо, фотографируя, пожилой человек радуется, испытывает приток энергетики.



"Силы я черпаю в природе, в близких людях, в искусстве, в работе, в самом себе и во многом другом. Но не отрицаю, что есть Бог. Или имеются какие-то высшие силы, мне неведомые". Владимир Казенас

Фото: Владимира Казенаса





Может быть, однажды фотограф Владимир Лонгинович Казенас решится зайти в храм? Тогда он увидит не только внешнюю, но и внутреннюю красоту великолепного здания.

Галина Галкина