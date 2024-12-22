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Общество

Невероятная красота: снимками заснеженных гор поделился алматинский фотограф

горы, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 10:26 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал снимки и видеоролик с изображениями алматинских гор после снегопада, сообщает Zakon.kz.

Восхитительными кадрами он поделился 21 декабря на своей странице в Instagram.

"После снегопада в горах Алматы невероятная красота. Сделал несколько фотографий, а в конце подборки еще и видео. Кстати, как вам первая фотография с пиком Молодежный меж тянь-шаньских елей? Мне что-то очень понравился этот ракурс", – написал Дмитрий Доценко.

Ролик и фото набрали множество лайков и комментариев:

  • Чудесно диво наша казахская земля природа, а ваши фото очень необычные.
  • Невероятная красота, смотреть можно бесконечно!
  • Зима – это сказка. Хрустальные горы с ослепляющим снегом. Очень красиво!

11 декабря фотограф снял волшебный восход Луны после снегопада в горах Алматы.

Андрей Дюсупов
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