Невероятная красота: снимками заснеженных гор поделился алматинский фотограф

Фото: Instagram/dots_foto

Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал снимки и видеоролик с изображениями алматинских гор после снегопада, сообщает Zakon.kz.

Восхитительными кадрами он поделился 21 декабря на своей странице в Instagram. "После снегопада в горах Алматы невероятная красота. Сделал несколько фотографий, а в конце подборки еще и видео. Кстати, как вам первая фотография с пиком Молодежный меж тянь-шаньских елей? Мне что-то очень понравился этот ракурс", – написал Дмитрий Доценко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) Ролик и фото набрали множество лайков и комментариев: Чудесно диво наша казахская земля природа, а ваши фото очень необычные.

Невероятная красота, смотреть можно бесконечно!

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