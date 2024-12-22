Невероятная красота: снимками заснеженных гор поделился алматинский фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф Дмитрий Доценко опубликовал снимки и видеоролик с изображениями алматинских гор после снегопада, сообщает Zakon.kz.
Восхитительными кадрами он поделился 21 декабря на своей странице в Instagram.
"После снегопада в горах Алматы невероятная красота. Сделал несколько фотографий, а в конце подборки еще и видео. Кстати, как вам первая фотография с пиком Молодежный меж тянь-шаньских елей? Мне что-то очень понравился этот ракурс", – написал Дмитрий Доценко.
Ролик и фото набрали множество лайков и комментариев:
- Чудесно диво наша казахская земля природа, а ваши фото очень необычные.
- Невероятная красота, смотреть можно бесконечно!
- Зима – это сказка. Хрустальные горы с ослепляющим снегом. Очень красиво!
11 декабря фотограф снял волшебный восход Луны после снегопада в горах Алматы.
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