Алматинцев предупредили о ночных заморозках

1 апреля 2023 года ночью в горах Алматы ожидаются заморозки. В связи с этим городской департамент по чрезвычайным ситуациям обратился к жителям и гостям южной столицы, сообщает Zakon.kz.

ДЧС на основании штормового предупреждения "Казгидромета" от 31 марта отмечает, что в горах Алматы ожидаются сильные осадки, порывы ветра могут достичь 17-22 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более.

"1 апреля ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов", – говорится в сообщении.

В этой связи, как отметили в ДЧС Алматы, лучше воздержаться от походов в горы.

"Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности". Пресс-служба ДЧС Алматы

"Если необходима помощь, нужно звонить по номерам "112", "109" или в дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК" по номеру: 8 (727) 372-15-60", – добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что утром 31 марта в Алматы резко испортилась погода – густой туман накрыл большую часть мегаполиса.