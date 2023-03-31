Опубликован регламент по внеочередному пропуску фур в Китай из Казахстана

31 марта Национальная палата предпринимателей "Атамекен" опубликовала регламент по внеочередному пропуску фур из Казахстана в Китай, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, дан старт для внеочередного пропуска 62 автотранспортных средств с товарами, оформленными на экспорт из РК в КНР.

Также вне очереди в сторону Китая выедут более 100 порожних автотранспортных средств, которые в последующем ввезут в Казахстан оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестиционных проектов и задач, имеющих государственное значение.

В связи с этим, как отмечают в пресс-службе, разработан Регламент приема, сбора и передачи данных по внеочередному пропуску через пункт пропуска "Нур Жолы" автотранспортных средств (АТС) и товаров, перемещаемых на экспорт в КНР и порожних АТС в рамках инвестиционных проектов и задач государственного значения.

1. Декларанты (перевозчики) направляют в Филиал Палаты предпринимателей "Атамекен" Панфиловского района Жетысуской области заявление в произвольной форме на имя руководителя таможенного поста "Нур Жолы" о внеочередном пропуске автотранспортных средств (АТС) и товаров, перемещаемых на экспорт в КНР и порожних АТС в рамках инвестиционных проектов и задач государственного значения, с приложением подтверждающих документов на электронный адрес: atameken.nurjoly@gmail.com

2. Подтверждающие документы на экспорт:

- декларация на экспорт, оформленная в информационной системе "АСТАНА-1",

- прилагаемые данные в таблице:

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

3. Подтверждающие документы на пропуск порожних АТС в рамках инвестиционных проектов и задач государственного значения:

- письма компаний в госорганы (правительство, министерства и акиматы) с положительными ответами на них,

- прилагаемые данные в таблице:

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

4. Филиал Палаты после свода данных направляет сформированные таблицы в электронном виде с приложением документов, указанных в предыдущих двух пунктах, на таможенный пост "Нур Жолы".

5. Таможенный пост "Нур Жолы" после получения данных, указанных в предыдущем пункте, в системе электронной очереди (СЭО) "CarGoRuqsat" формирует на ближайший день "белый лист" с ГРНЗ АТС и ИИН перевозчиков и извещает об этом филиал Палаты.

6. Филиал Палаты после получения от таможенного поста "Нур Жолы" сообщения о формировании "белого листа" информирует об этом декларантов (перевозчиков).

7. Декларанты (перевозчики) после получения информации, указанной в предыдущем пункте, регистрируют в СЭО "CarGoRuqsat" в соответствии с "белым листом" свои АТС и направляют их непосредственно в пункт пропуска "Нур Жолы" для перемещения через таможенную границу.

29 марта в пресс-службе рассказали, как пытаются урегулировать проблемы на контрольно-пропускном пункте "Нұр Жолы" из-за образовавшейся очереди из перевозчиков.