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Монополист заплатит штраф 78 млн тенге за завышенные цены на газ

Монополист заплатит штраф 78 млн тенге за завышенные цены на газ Фото: Zakon.kz
Прокуратурой города Алматы снижен тариф на товарный газ, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверки в ТОО "APL Construction" выявлены нарушения утвержденной тарифной сметы, а также злоупотребления доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

"По акту надзора прокуратуры города тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу м3 (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн тенге, а также с монополиста взыскан штраф в размере 78 млн тенге". Прокуратора города Алматы

Принятыми мерами защитили 11 тысяч прав потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, из которых свыше 300 – предприниматели.

Ранее в Астане монополисты объяснили большие счета за электроэнергию.

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