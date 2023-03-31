Монополист заплатит штраф 78 млн тенге за завышенные цены на газ

Прокуратурой города Алматы снижен тариф на товарный газ, сообщает Zakon.kz.

По результатам проверки в ТОО "APL Construction" выявлены нарушения утвержденной тарифной сметы, а также злоупотребления доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

"По акту надзора прокуратуры города тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу м3 (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн тенге, а также с монополиста взыскан штраф в размере 78 млн тенге". Прокуратора города Алматы

Принятыми мерами защитили 11 тысяч прав потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, из которых свыше 300 – предприниматели.

Ранее в Астане монополисты объяснили большие счета за электроэнергию.