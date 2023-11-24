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Законодательство РК

Хранилище топлива в Атырау заплатит 324 млн тенге штрафа

Хранилище топлива в Атырау заплатит 324 млн тенге штрафа Фото: gov.kz
В Атырау парк хранения сжиженного нефтяного газа заплатит крупный штраф, сообщает Zakon.kz.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области в совместной проверке с органами прокуратуры в действиях ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" установил факты нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

Суд привлек к административной ответственности ТОО по статье 159 часть 3-1 КоАП РК. Оно заплатит штраф более 324 миллионов тенге.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее топливно-энергетический комплекс оштрафовали на 1,6 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.

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