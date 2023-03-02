В Астане монополисты объяснили большие счета за электроэнергию

Многие жители Астаны в декабре были неприятно удивлены, посмотрев на счета за электроэнергию. Их обязывали платить сумму, превышающую прежние расходы в несколько раз. Монополисты пояснили ситуацию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В центре поддержки института семьи "Жанұя" на встречу с жителями по вопросам начислений за электроэнергию пришел и житель поселка "Уркер".



"Я живу три года и все три года в месяц платил зимой в среднем 12-15 тыс. за электроэнергию зимой и летом – до 20 тыс. (за счет обогрева воды. – Прим. ред.). Но вот год как в четыре-пять раз выше приходят счета. Я в вашу организацию приходил, но никто не решает моего вопроса. В январе платил 97 тыс., а в феврале - 100 тыс. тенге. Я будут семью содержать или вам платить за ваши ошибки и ли чье-то подключение? На поверку носил счетчик, все исправно. Как нужно потреблять, чтобы 100 тыс. платить? Это должен быть цех с токарными станками". Житель поселка "Уркер"

Мужчина говорит, что перевел все лампочки на энергосберегающие и максимально старается экономить, но все равно каждый месяц приходит огромный счет.

"Три лампочки три монополиста контролируют, но в итоге все так". Житель поселка "Уркер"

Председатель правления "Астана РЭК" Ерлан Бердалин признал, что проблема есть.

"Последнее время люди начали получать завышенные счета, есть телефонные звонки, есть жалобы. Есть тому определенные причины. В первую очередь причина завышенных счетов в декабре связана с тем, что сентябрь, октябрь ноябрь, энергосбытовая организация в лице "АстанаЭнергоСбыт" производила условные начисления, и в декабре, получив свои квитанции, люди получили за три - четыре месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Люди были возмущены, задавали вопросы". Ерлан Бердалин

Такая ситуация, по его словам, не связана с тарифами: они остались на прежнем уровне. Это связано, добавил он, со сложностями процесса передачи данных абонентов от одной компании в другую.

"Мы в конце января получили последние данные... Условные начисления допускаются до трех месяцев, это не является нарушением закона… У нас не было базы, не было истории по каждому абоненту, условные начисления делались. Но в декабре мы предъявили счета за последние несколько месяцев. Люди подумали, что это оплата только за декабрь, хотя в сентябре, октябре и ноябре, когда они получали нулевые счета, об этом никто не говорил, никто не возмущался, и в декабре пошла волна недовольства. В июле мы приняли часть домов, большую часть домов мы приняли в декабре и когда предъявили реальные суммы, которые люди накрутили, люди были возмущены". Ерлан Бердалин

Он заверил, что они делают все, чтобы выправить ситуацию. Монополист обещает, что ни один потребитель не останется без внимания.

"Если где-то была переплата, она перейдет на следующий месяц. Никто не будет обманут". Ерлан Бердалин

Заместитель генерального директора ТОО "Астанаэнергосбыт" Даурен Кабдин в свою очередь также прокомментировал ситуацию.

"Мы начали передавать дома с сентября. Вину друг на друга (не нужно перекладывать. – Прим. ред.). На любой ваш аргумент у меня будет 10. Но это не будет решением проблемы на самом деле. Поэтому я категорически отказываюсь сейчас говорить о работе служб, а предлагаю уже непосредственно включиться в работу и ждем от вас реестра потребителей, чтобы мы могли пересчитать и откорректировать счета, сделать расчет". Даурен Кабдин

Он заявил, что "в ноябре-декабре было ниже, чем тот факт, который был у потребителя ежемесячно" ранее.

"Если он платил постоянно за 300 киловатт, то в ноябре-декабре, к примеру, "уронили" до 150, в январе снимают факт - уже 300 киловатт за два месяца ему вдогонку идут к его 300 - уже 600 киловатт он получает в январе. Мы с себя ответственность не снимаем. (…) Честно сказать я не вижу смысла разбирать этот момент (кто виноват, а кто нет - прим. ред.). Понятно, что должны принять обращения, проанализировать те данные, которые сложились и уже силами двух служб должны откорректировать начисления, которые были выставлены". Даурен Кабдин

Монополисты просят астанчан обратиться к ним для проведения перерасчета.

16 января в акимате Астаны объяснили, почему горожанам пришли высокие счета за электроэнергию.

Ранее сообщалось, что жители Астаны получали завышенные счета за электричество.

