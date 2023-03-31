Закрутили вентиль: почему Казахстан может отказаться от экспорта газа

Заявление заместителя председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Армана Касенова о том, что Казахстан может прекратить экспортировать газ уже следующей зимой, вызвало большой резонанс в обществе. В Министерстве энергетики эксперты рассказали Zakon.kz о вероятных последствиях такой меры.

Заместитель председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Арман Касенов 23 февраля заявил, что дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, но только за счет отсутствия экспорта.

"С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий осенне-зимний период", – добавил он.

На запрос Zakon.kz в Министерстве энергетики сообщили, что экспорт газа осуществляется по остаточному принципу при условии полного удовлетворения внутренних потребностей и зависит от стабильности поставок недропользователями в адрес национального оператора, а также внутреннего потребления газа.

В целом, по данным ведомства, последние годы наблюдается тенденция снижения экспорта газа.

"За последние пять лет, с 2017 по 2022 год, при увеличении потребления газа с 13,8 млрд м3 в 2017 году до 19,3 млрд м3 в 2022 году экспорт газа снизился с 12,4 млрд м3 до 4,6 млрд м3 в 2022 году. В настоящее время экспорт казахстанского газа реализовывается в Китайскую Народную Республику. С учетом продолжающегося ежегодного роста внутреннего потребления газа в среднесрочной перспективе предполагается снижение ресурсов газа на экспорт". Министерство энергетики Республики Казахстан

К слову, львиную долю газа в стране потребляют промышленные предприятия – на них приходится 40% потребления.

Далее следует топливно-энергетический комплекс – 33%. Население потребляет 23% газа и коммунально-бытовые предприятия – 4%.

Согласно официальной информации Минэкологии и природных ресурсов, в стране утверждены извлекаемые запасы газа на уровне 3,8 трлн м3.

Ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть", экс-советник министра энергетики, эксперт нефтегазовой сферы Олжас Байдильдинов связывает вероятность отказа от экспорта газа с дефицитом голубого топлива в стране.

Ситуацию осложняют, по его словам, наши обязательства по поставкам газа в Китай, а также то, что Узбекистан также столкнулся с дефицитом энергии и в ближайшие годы планирует прекратить поставки газа на юг Казахстана.

Эксперт напомнил, что первым в Казахстане еще в 2013 году спрогнозировал дефицит природного газа.

"Тогда в отрасли покрутили пальцем и сказали, мол, Байдильдинов, ты не разбираешься: как может быть дефицит газа в нефтегазодобывающей стране? Я прогнозировал, что мы увидим его в 2024-2026 годы, но по факту он наступил раньше – уже в 2020 году мы начали ощущать дефицит, и позже наш президент подтвердил это". Олжас Байдильдинов

Между тем, по его данным, программа по газификации страны "требует новых объемов газа, а новых месторождений у нас нет". Это связано, добавил эксперт, с тем, что "цены на внутреннем рынке не покрывают себестоимость, то есть производители газа продают его в убыток".

"Такая благотворительность не принесет ничего хорошего, и в итоге недропользователям стало неинтересно это направление. К примеру, ежегодный убыток нацкомпании QazaqGaz превышает 100 млрд тенге, а совокупный убыток от поставок на внутренний рынок за последние годы превысил 1 млрд долларов. Эти расходы в предыдущие годы перекрывались доходами от экспорта газа. Но он ежегодно снижается и в ближайшие годы будет равен нулю. При этом нацкомпания может объявить дефолт по своим обязательствам". Олжас Байдильдинов

Решением проблемы может стать, судя по словам Олжаса Байдильдинова, повышение цен на газ.

"Какими должны быть цены? В три раза выше текущих уровней. Я никогда не скрывал эти цифры и всегда говорю: премьер-министр, министр энергетики должны открыто объявить всем: эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась. Текущую схему тарифов на газ, когда жители Западного Казахстана платят за природный газ копейки, а на юге и в потенциале на северо-востоке он будет кратно дороже, я считаю нерациональной. Я сам с Запада Казахстана, и нужно признать, что жители Запада не экономят этот ресурс. В Казахстане должен быть единый тариф на газ". Олжас Байдильдинов

Экономист Бекнур Кисиков настроен более оптимистично. Планы по снижению экспорта газа он связывает с переориентацией политики на внутреннего покупателя.

"У нас до половины страны не газифицирована, а внутреннее потребление и спрос очень большой… Это (вероятность снижения объемов экспорта газа. – Прим. ред.) говорит о том, что правительство, Министерство энергетики решили переориентироваться на внутреннее потребление газа... Я слышал, что МЭ собирается первое время газифицировать северную часть страны за счет российского газа, а южную часть – за счет туркменского и узбекского газа, чтобы диверсифицировать. Но в дальнейшем все наши точки будут покрыты казахстанским газом". Бекнур Кисиков

Такое развитие событий, отметил он, будет очень полезно, потому что это дает толчок, во-первых, развитию экономики, импортозамещению и, во-вторых, это развивает наше внутреннее потребление, внутренний спрос и внутренние каналы.

"Чем импортировать газ, выгодно его производить для своих. И здесь очень важный момент – это система цепочек. Я считаю, что из-за этого не совсем прозрачно вообще формируется цена, мы иногда видим очень завышенные цены на газ. Производство газа и его транспортировка и распределение – это огромная экономика, и если правильно ко всем участкам подходить, думаю, мы добьемся того, что цена стабилизируется, во всяком случае, если мы уберем маржу посредников. И вообще, если уберем всех посредников, то мы можем прийти к реальной и основной цене, и для нашего населения будет очень выгодно покупать свой газ. Мы можем получить хороший газ, по хорошей цене". Бекнур Кисиков

11 января Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", предусматривающий госрегулирование цен на газ.

И.о. министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительства 22 февраля рассказал о планах по внедрению культуры бережного потребления газа в Казахстане.