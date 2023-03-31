Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова накануне, 30 марта 2023 года, поделилась со своими фолловерами в Instagram семейными фотографиями, сообщает Zakon.kz.
На снимках продюсер позирует с двумя дочерями – Айару и Айсауле.
"Мои девочки", – лаконично подписала фотографии Баян Алагузова.
Подписчики продюсера закидали ее комплиментами, а также спросили об интересном положении старшей дочери:
- "Вы будто сестра!"
- "Вы втроем как девочки-подруги!"
- "Айсауле ждет второго ребеночка?"
- "Баян, девочки очень красивые и вы, конечно, неотразима!"
28 марта 2023 года Айсауле Бакытбек показала округлившийся живот. Фотографиями в интересном положении она поделилась в Instagram. Подписчики поздравили ее и пожелали легкой беременности. Некоторые приметили округлившийся живот еще на более ранних фото. Тогда поклонники и заподозрили, что старшая дочь Баян Алагузовой носит второго ребенка.
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