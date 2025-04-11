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Культура и шоу-бизнес

Алагузова опубликовала фото мужа и подросших дочерей

Алагузова опубликовала фото мужа и подросших дочерей, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:01 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова в Instagram-Stories поделилась фотографиями супруга Турсена, который трогательно позировал с младшими дочерями, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным 11 апреля 2025 года кадрам, Алиса и Алма заметно подросли.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Отметим, что фотографии сделаны в самолете. А в предыдущем Stories Алагузова сообщила, что в Стамубле холодно. По всей видимости, продюсер с супругом и маленькими дочерями улетели на отдых.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 11:01
Баян Алагузова высказалась о концерте Дженнифер Лопес в Астане

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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