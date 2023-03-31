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Теперь это будет авторитетная структура – эксперт о новом статусе Национальной академии наук

Национальная академия наук Фото: Zakon.kz
Генеральный директор Института литературы и искусства имени Ауэзова Кенжехан Матыжанов рассказал Zakon.kz, что изменится с приданием Национальной академии наук Казахстана нового статуса.

Он напомнил, что 27 марта глава государства подписал указ о переименовании Академии в некоммерческое акционерное общество "Национальная академия наук при президенте Казахстана".

"В числе основных предметов деятельности Академии наук при президенте будет разработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с социально-экономическим развитием. А также приоритетных направлений стратегических, фундаментальных и прикладных научных исследований", – рассказал Кенжехан Матыжанов.

Ученый отметил, что теперь Национальная академия наук Казахстана будет считаться высшей научной организацией страны, поскольку глава государства придал Академии высокий государственный статус.

"Все вопросы Национальной академии наук и большой науки будут решаться в Администрации президента. Кроме того, президент Академии будет назначаться на должность и освобождаться от нее непосредственно Касым-Жомартом Токаевым".Кенжехан Матыжанов

Переименование Академии также усилит ее роль в развитии научной сферы, придав особый формат деятельности.

"Отныне Национальная академия наук станет центром научной мысли и авторитетной структурой. Кроме того, теперь Академия будет финансироваться из бюджета, так как государству крайне важно повысить ее роль", – добавил он.

По его словам, давние надежды ученых оправдались, поскольку концепция президента о "слышащем государстве" стала реальностью и для научного сообщества.

"Учитывая, что в процесс дальнейшего развития Академии будут включаться сам глава государства и его администрация, вопросы, волнующие научное сообщество страны, будут решаться намного продуктивнее".Кенжехан Матыжанов

Эксперт также подчеркнул, что и статус ученого в Казахстане теперь будет выше. Благодаря чему все научные сотрудники получат новые возможности для проведения различных исследований и разработок.

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