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В Астане за взятки осуждены предприниматели и должностное лицо госаудита

Осуждены предприниматели и должностное лицо госаудита Фото: Zakon.kz
В суде №2 района "Байқоңыр" Астаны завершено рассмотрение дела в отношении представителей компании ОАО "Евраскон" (Азербайджанская Республика) Исмиева З., Гадирова Г. и директора ТОО "Аймереке" Байкенже А., сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Антикоррупционной службы, они подозревались в даче взяток должностным лицам Департамента внутреннего государственного аудита по Астане за пересмотр итогов конкурсов государственных закупок.

"Приговором суда от 27 марта указанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде 6-ти лет лишения свободы. Кроме того, в подстрекательстве к даче взяток признаны виновными граждане Керейтбаев Б. и Шукенов Г. Они приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет".Пресс-служба Антикора

Также в неоднократном мошенничестве в группе лиц признан виновным специалист ДВГА по Астане Толеубаев Д. Ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Все указанные лица также лишены прав занимать должности в государственных учреждениях.

Судом также признан виновным родственник Толеубаева Д.К. – Акимбаев А.А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), который активно воспрепятствовал проведению следственных действий.

"Он применял насилие в отношении представителей власти, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений. Суд ограничил ему свободу на 2 года и 6 месяцев".Пресс-служба Антикора

Приговор суда не вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

24 марта стало известно, что Антикор ведет расследование в отношении судьи и сотрудника ДГД в Алматинской области.

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