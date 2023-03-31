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Талибы заявили о готовности открыть посольства в Афганистане

Афганистан Фото: pixabay
Политические аналитики считают, что открытие посольств в Кабуле окажет положительное влияние на работу временного правительства, сообщает Zakon.kz.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел, член запрещенного в Казахстане Талибана Амир Хан Муттаки сказал, что в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы некоторые страны вновь открыли свои посольства в Кабуле в ближайшие дни, сообщает TOLO News.

Муттаки сказал, что открытие посольств в Кабуле отразит признание Исламского Эмирата, и что некоторые страны уже признали временное правительство Афганистана без официального объявления.

"Улучшения происходят ежедневно. Мы работаем над тем, чтобы облегчить возобновление работы посольств в будущем. Мы надеемся, что эта проблема будет решена полностью".Амир Хан Муттаки

И.о. министра иностранных дел подчеркнул необходимость поддержания дипломатических отношений с другими странами.

"В настоящее время в Кабуле открыты посольства соседних стран, таких как Китай, Узбекистан, Туркменистан, Иран и Пакистан. Здесь открыты посольства Казахстана, Кыргызстана и России. Также открыты посольства Индии, Турции, Катара и ОАЭ, открыто посольство Саудовской Аравии, и ее дипломаты могут вернуться в ближайшее время".Амир Хан Муттаки

Аналитики считают, что открытие посольств в Кабуле положительно скажется на работе временного правительства.

"Страны, которые вновь открывают свои посольства в Афганистане, или те страны, у которых уже открыты посольства, могут сыграть благотворную роль в улучшении международных отношений с Исламским Эмиратом".Политический аналитик Салим Какар

Официальные лица Афганистана неоднократно подчеркивали, что они готовы к взаимодействию с международным сообществом, но ни одна страна не признала его официально.

23 января в МИД Казахстана заявили, что наша страна готова продолжить программу обучения афганских девушек и женщин. 

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