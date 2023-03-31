Эпидситуация по кори осложнилась в Астане

В Астане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори. Об этом 31 марта сообщила заместитель руководителя столичного Департамента санэпидконтроля Жанна Пралиева. Единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Пралиева сообщила об осложнении эпидемиологической ситуации по кори.



"По состоянию на 29 марта 2023 года в Казахстане выявлено 145 случаев с подозрением на корь. Диагноз "корь" подтвердился у 75 больных, в том числе у детей до 14 лет – 68. Из общего числа заболевших 11 являются завозными и связаны с пребыванием в инкубационный период в Турции – 5, Египте – 3, Таджикистане – 2, Кыргызстане – 1". Жанна Пралиева

По ее данным, основную заболеваемость корью в 69%, или 52 случаях, составляют непривитые, в том числе по причине отказа от вакцинации – 35, медицинских противопоказаний – 11, недостижения прививочного возраста – 6. В 10 случаях заболели лица с неизвестным прививочным статусом.



"Среди столичного населения зарегистрировано 14 случаев с подозрением на корь, из них подтвержден диагноз у двоих". Жанна Пралиева

Она отметила, что корь – острое вирусное заболевание, чрезвычайно контагиозное, является одной из самых заразных инфекций в мире. Индекс заразности при кори составляет 93-95%. Вирус передается по воздуху и может легко распространяться на большие расстояния.

Проявляется корь в виде:

высокой температуры;

интоксикации;

кашля;

насморка;

светобоязни;

конъюнктивита;

мелкоточечной сыпи на коже и слизистых оболочках полости рта.

"Корь опасна серьезными осложнениями – отит, пневмонии, и со стороны нервной системы – энцефалит, менингит, панэнцефалит. Панэнцефалит – самое серьезное осложнение с поражением головного мозга. Он, как правило, прогрессирует спустя годы после перенесенного заболевания корью и заканчивается смертельным исходом. Оно вызывает умственную деградацию, миоклонические конвульсии и судороги". Жанна Пралиева

Столичные эпидемиологи рекомендуют жителям Астаны проверить свой прививочный статус против кори.

"Если ваш ребенок или ыы не привиты против кори, обратитесь в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления для проведения вакцинации против кори. Напоминаем, единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация". Жанна Пралиева

20 марта стало известно, что в Казахстане проведут экстренную вакцинацию от кори при необходимости.