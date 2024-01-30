Корь не отступает: врачи заявили о нестабильной эпидситуации в Алматы

За первый месяц 2024 года в Алматы выявили 825 новых случаев заболевания корью. Об этом рассказала заместитель руководителя городского Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асель Калыкова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей из-за отказа родителей от вакцинации или наличия медицинских отводов от прививок.

"В Алматы наблюдается нестабильная эпидситуация по кори. С начала января 2024 года зарегистрировано 825 лабораторно-подтвержденных случаев кори, из которых опять-таки основной процент составляют дети до 14 лет – 495 случаев, подростки 107 случаев и взрослое население – 223 случая", – рассказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

При этом за 2023 год всего в Алматы было зарегистрировано 4846 лабораторно подтвержденных случаев кори.

Врач отметила, что единственной мерой профилактики против кори, краснухи и эпидпаротита является вакцинация.

"На территории Алматы, как и по всему Казахстану, продолжается работа по проведению дополнительной массовой иммунизации населения против кори, краснухи и эпидпаротита. С 6 ноября по 29 января в рамках дополнительной вакцинации прививки получили 149 тыс. подлежащих лиц – дети в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, дети в возрасте от 2 до 4 лет 11 месяцев 29 дней, медработники и лица, подлежащие вакцинации в рамках наверстывающей иммунизации", – добавила Асель Калыкова.

Она объяснила, что плановая вакцинация проводится дважды во всех прививочных кабинетах. Для прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита, которая прошла сертификацию ВОЗ и имеет регистрацию на территории Казахстана.

Корь – это острое инфекционное, вирусное заболевание, которое относится к воздушно-капельным инфекциям. Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Корь – одна из наиболее контагиозных инфекций, так как после контакта с источником инфекции заболевают более 90% своевременно не вакцинированных людей.

Если инфицирование произошло, то врачи рекомендуют ни в коем случае не заниматься самолечением и своевременно обратиться за медпомощью. Также не посещать места массового скопления и мероприятия, не отправлять заболевших детей в организованный коллектив.

В 2023 году в Казахстане зарегистрировали два летальных случая от кори – в Астане и Восточно-Казахстанской области. Это были дети до года, то есть не достигшие возраста вакцинации.

