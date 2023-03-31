Эксперты рассказали, что мешает эффективному использованию госбюджета в Казахстане

Эксперты казахстанского финансового рынка поделились мнениями об изменениях, которые внесены в республиканский бюджет, а также рассказали о недостатках освоения государственных средств, сообщает Zakon.kz.

На этой неделе глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы". Изменения в том числе коснулись размера бюджета. Так, на 2023 год доходная часть бюджета увеличилась на 1,5 трлн тенге, до 19,3 трлн тенге.

Согласно документу, расходы республиканского бюджета запланированы в объеме 22,5 трлн тенге. Дефицит бюджета сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Допувеличение расходов составит 2,2 трлн тенге.

Восполнение "пробелов"

По мнению финансиста Расула Рысмамбетова, увеличение нынешнего республиканского бюджета – это некая компенсация за "недоинвестированность" во многие объекты инфраструктуры за последние, как минимум, 7-10 лет. Он подчеркнул, что больше всего в поддержке государства сегодня нуждаются инфраструктура, медицина, образование, водные ресурсы и другие сферы.

"Социальные проблемы достигли критического уровня, и прошлый январь это показал. Поэтому сейчас все свободные деньги государство будет запускать в инфраструктуру, на социальные платежи. И это правильное решение. Самое главное, чтобы государство не вкладывало в какие-то бизнес-проекты", – считает Рысмамбетов.

Также отмечается, что доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге. По мнению Расула Рысмамбетова, этот прогноз может быть реален при комфортных ценах на нефть. Согласен с этим и генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

"Указанные показатели дохода бюджета вполне реалистичны, все зависит от цен на нефть, сейчас котировки находятся на привлекательных для Казахстана уровнях, около заложенной в бюджет целевой цены в 80 долларов за баррель. Рост нефтяных цен выше этой отметки принесет дополнительный доход в бюджет страны, снижение ниже целевого уровня, напротив, приведет к недополученным доходам и новым трансфертам из Национального фонда", – добавил Мурат Кастаев.

Соучредитель и исполнительный директор общественного фонда "Zertteu Research Institute" Шолпан Айтенова отметила, что доходная часть увеличивается за счет трансфертов из Нацфонда и налоговых поступлений.

"Фактически налоговые поступления в 2022 году уже составили более 14 трлн тенге, а в бюджете 2023 года были запланированы заниженные показатели в 13,5 трлн тенге. С 1 января 2023 года закончились налоговые каникулы для МСБ, что уже дополнительные налоговые поступления. Налоговое администрирование и стимулирование экономики за счет повышения расходов бюджета также приведут к увеличению налоговых поступлений". Шолпан Айтенова

В целом, эксперт считает, что увеличение расходов за счет средств Нацфонда противоречит контрциклической налогово-бюджетной политике и усугубляет проблему зависимости от нефтяных доходов.

"Реализация бюджетных инвестиций из Нацфонда должна тщательно контролироваться. Должна быть приостановлена реализация всех предыдущих программ, которые не принесли результатов. К сожалению, у нас нет практики "выученных уроков", когда каждая программа проходит оценку эффективности и результативности, по результатам которой принимается решение больше не финансировать провальные программы", – говорит Шолпан Айтенова.

Мурат Кастаев убежден, что увеличение трансфертов из Нацфонда – нерациональное решение, "ведь сколько денег оттуда не бери – существенная часть все равно будет потрачена впустую". Поскольку деньги из Нацфонда используются на текущие социальные выплаты и потребление, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, в образование, в инвестициии. То есть в те направления, которые могли бы принести результаты в будущем, пояснил он.

"По сути, деньги просто "проедаются" на текущие потребности государства, хотя до этого сам президент говорил о том, что изъятия из Нацфонда нужно сокращать, а его активы наращивать до 100 млрд долларов. При таких темпах трансфертов из Нацфонда до этого показателя мы можем идти еще долгие годы". Мурат Кастаев

Застарелая неэффективность

Проблема неэффективного освоения бюджетных средств не сходит с уст и чиновников, и бизнеса на протяжении долгих лет.

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщал, что в прошлом году расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского – на 94,7%, местных бюджетов – на 96,3%. При этом по республиканскому бюджету не освоено 71 млрд тенге. Большая часть средств была не освоена в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.

По мнению Шолпан Айтеновой, повторяющиеся проблемы бюджета – это долгие тендерные процедуры, из-за чего бюджет осваивается активно к концу года, что приводит не к самому эффективному его использованию, вызывает коррупционные риски, неэффективное планирование и исполнение, которое приводит к неоднократным уточнениям и корректировкам бюджета.

"Цифровизация бюджетного процесса, фискальная децентрализация и передача бюджетных полномочий на нижний уровень управления, а также прозрачность всех бюджетных транзакций в машиночитаемом виде могут способствовать более качественному исполнению бюджета". Шолпан Айтенова

Способы решения

По мнению Расула Рысмамбетова, главная проблема при освоении бюджета – в неправильной оценке ключевых показателей эффективности бюджета.

"Освоение бюджета само по себе не может быть показателем эффективности. Но показателем может стать, к примеру, эффективность возврата инвестиций. Даже государственные инвестиции в уличные фонари могут выражаться в падении уровня преступности в освещенном районе", – комментирует Рысмамбетов.

Аналогичным образом результат от использования бюджетных средств должен быть виден и в других финансируемых государством проектах и сферах.

Для эффективного использования бюджетных средств, по мнению эксперта, необходимо ввести единый стандарт, особенно в тех сферах, которые больше "пострадали" от различных реформ, а это медицина и образование.

"Пандемия, о которой многие уже забыли, как раз показала проблемы в медицинской сфере", – подчеркнул финансист.

Реальную пользу от этих мер для бизнеса можно оценить, к примеру, через увеличение количества рабочих мест и развитие внутренних производств, особенно тех, которые связаны с импортозамещением.

"Когда государство привыкло оценивать эффективность по принципу "освоил – молодец, не освоил – не молодец", нужно все-таки не просто осваивать, а показывать пользу от этих инвестиций. Подчеркну, что самое главное – это эффективность вложений бюджета". Расул Рысмамбетов

Мурат Кастаев добавил, что эффективность бюджетных трат – это отдельный большой вопрос.

"Рациональное использование государственных финансов возможно лишь при подотчетности правительства мажилису, а местных исполнительных органов – маслихатам. Прошедшие выборы завершились победой провластных сил, ведь других на выборах и не было, поэтому улучшения контроля никак не предвидится, ведь власть не может контролировать и наказывать саму себя", – сказал Кастаев.

По его мнению, бюджетной сфере не хватает полноценного и независимого контроля со стороны граждан, другая проблема – в зависимости региональных акимов от бюджетного финансирования из республиканского бюджета.

"Вместо того, чтобы развивать экономику на местах, создавать условия для бизнеса, стимулировать рабочие места и сбор налогов, акимам проще выпрашивать финансирование из Астаны. А отсутствие выборности акимов областей и городов не создает у акимов ощущения зависимости от населения и не стимулирует их работать во благо народа. В итоге пока акимы назначаются из Астаны и получают финансирование из Астаны, экономическое развитие регионов будет стагнировать". Мурат Кастаев

Ко всему прочему, невозможность представления в мажилисах и маслихатах оппозиционных или независимых депутатов не оставляет надежд на эффективный народный контроль за исполнением бюджета.

Между тем об эффективности использования бюджетных средств глава государства говорил еще в 2021 году на VI заседании Национального совета общественного доверия. Прошедший год показал, что особенных изменений в этой сфере пока не произошло. Предвидятся ли они – увидим по итогам текущего года.