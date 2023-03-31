Будет упрощено получение транспортных разрешений на заезд в КНР

Порядка 150 предпринимателей приняли участие в рабочих встречах с представителями Комитета транспорта МИИР РК, Главной транспортной прокуратуры и другими госорганами, прошедших в поселке Нуркент и городе Жаркенте на площадках, организованных НПП РК "Атамекен", сообщает Zakon.kz.

На встречах перевозчиков проинформировали об упрощении получения карточки допуска к осуществлению международных автоперевозок и бланков разрешений КНР вида "С" – грузовые перевозки – в рамках пилотного проекта.

Пилотный проект предусматривает реализацию с апреля текущего года до 15 марта 2024 года выдачу таможенными органами бланков разрешений КНР вида "С" на пунктах пропуска "Достык-авто", "Нур Жолы", "Кольжат", "Бахты" и "Майкапчагай".

По словам заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимура Жаркенова, данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР и исключить спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений.

"В ходе решения проблем электронной очереди выяснилось, что многие перевозчики не смогут ею воспользоваться, потому что у них нет возможности получения допуска и КАТов. Почему это сложилось? Потому что с февраля действует новый регламент по их получению, где существенно усложнились процедуры. По большому счету, получение допуска и КАТов стало недоступно для малого бизнеса, который недавно открылся и начал работать в этой сфере. Пилотный проект значительно упростит условия для малого и среднего бизнеса и в целом упростит перевозки между Китаем и Казахстаном", – поделился спикер.

Стоит отметить, что проект Совместного приказа "О реализации пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан" разработан Комитетом транспорта МИИР РК совместно с Комитетом государственных доходов МФ РК.



Прием заявления на выдачу перевозчику бланка разрешения КНР вида "С" будет осуществляться через веб-портал регистраторской информационной системы www.Qoldau.kz территориальными органами Комитета государственных доходов МФ РК при наличии:

регистрации автотранспортного средства в системе электронной очереди "CarGoRuqsat"; документов на транспортные средства; удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения; карточки допуска на автотранспортные средства с/без применения иностранного разрешения; онлайн-оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК (1 МРП).

Территориальный орган Комитета государственных доходов МФ РК в течение двух рабочих дней через интеграции в системе автоматически проверяет данные из заявления и формирует электронное Дополнение к бланку разрешения КНР вида "С", по которому сам бланк разрешения будет выдаваться таможенными органами при фактическом заезде на пункт пропуска с КНР.