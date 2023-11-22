Операция КНБ: транспортных инспекторов задержали в пяти регионах за вымогательство

Группу сотрудников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта РК задержал КНБ в пяти городах и регионах Казахстана. Задержанных подозревают в систематических поборах с водителей фур, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ 22 ноября, сотрудники Комитета при содействии Генеральной прокуратуры задержали работников Инспекции транспортного контроля Министерства транспорта РК в Астане, Шымкенте, Актюбинской, Карагандинской и Кызылординской областях.





По данным Комитета, задержанных подозревают в систематическом вымогательстве денег у предпринимателей за беспрепятственный проезд автотранспорта с нарушениями габаритных и весовых параметров.



"Проводится досудебное расследование по ст. 366 Уголовного кодекса", – сообщили в КНБ.

Иную информацию пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее сотрудники КНБ задержали 12 членов экстремистской группы в трех городах Казахстана.