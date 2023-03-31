В АНК расценили инициативу "Народного совета города Петропавловск" как предательство

Ассамблея народа Казахстана решительно осуждает провокационное заявление группы лиц от имени так называемого "Народного Совета города Петропавловск", сообщает Zakon.kz.

"Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.

Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.

Мы – единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!

Подобные провокации крайне безответственны и должны жестко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством.

Ассамблея народа Казахстана призывает граждан не поддаваться на подобного рода акции и сохранять присущие нашему народу мудрость, выдержку, доверие и взаимоуважение – основу нашего незыблемого единства и общественного согласия.

Казахстан – наш общий шаңырак, и все мы, где бы ни находились, представляем нашу любимую Родину, а международное сообщество знает и признает нас как единую и сильную нацию.

Мы разные, но наше единство в многообразии. Мы никогда не отступим от этого принципа", – говорится в обращении Ассамблеи народа Казахстана.

Ранее в Петропавловске некие активисты создали так называемый "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана.



В Генпрокуратуре РК заявили, что по делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия.