В АНК расценили инициативу "Народного совета города Петропавловск" как предательство
"Мы, представители Ассамблеи народа Казахстана, заявляем, что территориальная целостность Республики Казахстан является незыблемой и гарантируется внутренним и международным законодательством.
Расцениваем данные действия как предательство интересов страны, направленное против конституционных устоев, безопасности, единства и стабильности в нашем государстве.
Мы – единый народ, и никому не позволим посеять вражду и недоверие в казахстанском обществе!
Подобные провокации крайне безответственны и должны жестко пресекаться компетентными органами. Виновные должны быть наказаны в судебном порядке в соответствии с законодательством.
Ассамблея народа Казахстана призывает граждан не поддаваться на подобного рода акции и сохранять присущие нашему народу мудрость, выдержку, доверие и взаимоуважение – основу нашего незыблемого единства и общественного согласия.
Казахстан – наш общий шаңырак, и все мы, где бы ни находились, представляем нашу любимую Родину, а международное сообщество знает и признает нас как единую и сильную нацию.
Мы разные, но наше единство в многообразии. Мы никогда не отступим от этого принципа", – говорится в обращении Ассамблеи народа Казахстана.
Ранее в Петропавловске некие активисты создали так называемый "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана.
В Генпрокуратуре РК заявили, что по делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия.