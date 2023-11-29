За что осудили членов "Народного совета трудящихся" в Петропавловске

В Петропавловском городском суде разъяснили приговор членам "Народного совета трудящихся", сообщает Zakon.kz.

28 ноября 2023 года четверо жителей СКО предстали перед судом за совершение сепаратистской деятельности, а также пропаганду и публичные призывы к подрыву безопасности государства, кроме того, один из них – за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

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Что установлено судом

С осени 2021 года З., позиционируя себя в качестве гражданского активиста, принял решение образовать новую, самостоятельную форму государственного устройства под названием "Народный совет трудящихся города Петропавловска Северо-Казахстанской области" с последующим объявлением его самостоятельным, независимым от Республики Казахстан. При этом З. взял на себя руководящую и организаторскую роль.

"С этой целью З. совместно с Б.Е., Б.О., К.М. через чаты в Telegram, владельцем и администратором которых являлся З., размещали различную информацию, направленную на ликвидацию независимости Республики Казахстан. В том числе и информацию о том, что Республика Казахстан является специально оборудованным центром массового принудительного заключения и содержания различных категорий граждан". Петропавловский горсуд

Для привлечения большего количества участников и создания аналогичных "Народных советов" на территории Казахстана З. разместил в общедоступном чате в Telegram, ссылку-приглашение на вступление в группу, а также созданную Б.О. символику. Днем создания "Народных советов" З. объявил 19 марта 2023 года.

"В этот день З. вместе с Б.Е., Б.О., К.М. организовали в колледже СКУ собрание. В ходе собрания К.М. и Б.Е. поочередно зачитали текст подготовленной заранее Декларации "Народного совета трудящихся города Петропавловска Северо-Казахстанской области". В Декларации содержались утверждения о вымышленности, незаконности и мошенничестве при создании Республики Казахстан". Петропавловский горсуд

Участники избрали председателя и секретаря, приняли декларацию, устав, утвердили символику, печати и удостоверения участников "Народного совета трудящихся".

"23 марта 2023 года подсудимые разместили декларацию, видеозапись и протокол собрания в общедоступных страницах ранее созданных ими групп в социальной сети Instagram. В указанных публикациях содержались призывы о необходимости отделения части территории (г. Петропавловска) от Казахстана для создания новой самостоятельной формы – "Народный совет трудящихся города Петропавловска Северо-Казахстанской области". Петропавловский горсуд

Помимо этого, З. незаконно хранил у себя дома боеприпас – пистолетный патрон калибра 9 мм.

Позиция сторон

Прокурор просил назначить З. наказание в виде 10 лет лишения свободы, Б.Е., Б.О., К.М. по семь лет лишения свободы каждой.

"Подсудимые вину не признали и просили их оправдать". Петропавловский горсуд

Суд решил

Санкциями ст. 179 ч. 2, ст. 180 ч. 2 УК РК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

Санкция ст. 287 ч. 3 УК РК предусматривает штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"Судом, отягчающим обстоятельством у З., признана его особо активная роль в совершении уголовного правонарушения. У других подсудимых отягчающих обстоятельств не установлено. Смягчающим обстоятельством у Б.Е. и Б.О. суд признал наличие у них малолетних детей". Петропавловский горсуд

Подсудимые признаны виновными и по совокупности уголовных правонарушений осуждены:

З. по ст. 179 ч. 2, ст. 180 ч. 2, ст. 287 ч. 3 УК РК к девяти годам лишения свободы .

по ст. 179 ч. 2, ст. 180 ч. 2, ст. 287 ч. 3 УК РК . Б.Е., Б.О., К.М. по ст. 179 ч. 2, ст. 180 ч. 2 УК РК к семи годам лишения свободы каждая.

"Приговор суда не вступил в законную силу". Петропавловский горсуд

В конце марта 2023 года сообщалось, что в Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. 31 марта стало известно, что против предполагаемых сепаратистов завели уголовное дело. Позднее стало известно, что членов группы "Народный совет трудящихся" задержали.