Какое имущество конфискуют у Кайрата Боранбаева

Учредитель ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрат Боранбаев приговорен к 8 годам лишения свободы, конфискованное у него имущество будет передано государству, сообщает Zakon.kz.





Судья Сарыаркинского районного суда Назгуль Бапакова озвучила приговор, согласно которому Кайрат Боранбаев будет отбывать наказание в виде лишения свободы на 8 лет с конфискацией имущества.

"Конфисковать имущество Боранбаева в доход государства – помещение и земельный участок в Алматы по улице Аль-фараби, денежные средства на счету в АО "Народный банк Казахстана" банке в сумме 1 млрд 270 млн 190 тыс. тенге, денежные средства на двух счетах в Народном банке в сумме 2 млрд 847 млн 877 тыс. тенге, арест на оставшуюся сумму на указанном счете сохранить". Судья Назгуль Бапакова

Также в доход государства будет будут конфискованы принадлежавшие Кайрату Боранбаеву помещение и земельный участок, находящиеся в Алматы по улице Аль-Фараби, денежные средства, размещенные на счету в АО "Народный банк Казахстана" в сумме 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства, размещенные на двух счетах в АО "Народный банк Казахстана" в сумме 2 млрд 847 млн 877 тыс. 603 тенге тенге.

31 марта Сарыаркинский суд №2 города Астаны приговорил учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака к восьми годам лишения свободы.