Коммерческое помещение и деньги: какое имущество конфискуют у Кайрата Боранбаева

15 сентября 2023 года бизнесмена Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы. Также председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова перечислила имущество, которое суд постановил конфисковать у осужденного, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд рассмотрел дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Ему вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы.

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Как подчеркнула председатель судебной коллегии Айсулу Сламбекова, суд постановил конфисковать у Кайрата Боранбаева имущество в доход государства:

коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. аль-Фараби, 77/7-1 стоимостью 686 млн тенге,

денежные средства, размещенные на счету в Народном банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тыс. тенге,

денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана на сумму 5 млн 685 тыс. 727 долларов, 1 млн 170 тыс. 329 долларов, 755 млн 859 тыс. 601 тенге, 193 млн 170 тыс. 137 тенге.

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О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.