Кайрату Боранбаеву вынесли приговор в Астане

В Сарыаркинском суде №2 Астаны 31 марта 2023 года вынесли приговор учредителям ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову, а также бывшему зампредседателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыру Жанузаку, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Боранбаев и Роман Наханов признаны виновными по:

ст. 28 ч. 5 ("Пособничество в совершении преступления") УК РК,

ст. 189 ч. 4 п. 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере") УК РК,

ст. 218 ч. 3 п. 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах") УК РК.

"На основании ст. 58 ч. 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Кайрату Боранбаеву и Роману Наханову назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим наказания – учреждение УИС средней безопасности". Судья районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны Назгуль Бапакова

Тайыр Жанузак признан виновным по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК. Он тоже приговорен к восьми годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим наказания – учреждение УИС средней безопасности.

"Внести представление президенту о лишении Боранбаева госнаград, а именно орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" III степени". Назгуль Бапакова

26 декабря 2022 года Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузака. Фигурантов задержали по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем.



Судебный процесс по делу начался в Астане 30 декабря.

Кайрата Боранбаева и второго основателя ТОО "АзияГазЧунджа" Романа Наханова обвиняют в хищении и растрате вверенного чужого имущества, легализации незаконных денег и имущества и пособничестве в преступлениях.

14 марта 2023 года суд отложил прения сторон по делу Кайрата Боранбаева по ходатайству гособвинителя, который просил о выделении дополнительного времени для изменения обвинительного акта.

28 марта прокурор запросила для Кайрата Боранбаева восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.