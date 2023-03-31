Одного человека спасли и 10 эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажке. Прибывшие на место пожарные оперативно эвакуировали людей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, 31 марта в Усть-Каменогорске на улице Астана произошел пожар в пятиэтажке. На третьем этаже огнем была охвачена квартира. Как выяснилось, в горящем помещении никого не оказалось. Звеном газодымозащитной службы при осмотре в подъезде была обнаружена пожилая женщина, которой помог выйти помощник начальника Специализированного отряда Нуртас Нурсеитов.

"Одновременно из квартир дома эвакуировали 10 человек, которых пожарные разместили в теплом автомобиле "Вахта". В зале горела мебель и личные вещи. Также огонь частично охватил обшивку балкона соседей. Оперативными действиями спасателей пожар ликвидировали на общей площади 33 кв. м. Всего в процессе были задействованы 15 человек личного состава ДЧС ВКО и 5 единиц техники. По причине пожара отрабатывается версия – несоблюдение требований пожарной безопасности при курении". Пресс-служба ДЧС ВКО

В свою очередь ДЧС ВКО просит граждан соблюдать следующие правила пожарной безопасности:



не применяйте открытый огонь;

не загромождайте балконы горючими материалами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить пищей огню;

всегда закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры, ограничьте доступ на них малолетних детей;

храните на балконе первичные средства пожаротушения;

по возможности застеклите балконы и лоджии, не оставляйте без присмотра открытые форточки;

не бросайте окурки сигарет с балконов и лоджий.

Пожарные напомнили, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту позволит избежать трагедии.

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