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Законодательство РК

В Минтруда прокомментировали информацию о повышении пенсий на 30-50%

В Минтруда прокомментировали информацию о повышении пенсий на 30-50% Фото: Zakon.kz
В министерстве труда и социальной защиты РК отреагировали на распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о возможном перерасчете пенсионных выплат в сторону повышения на 30-50%, сообщает Zakon.kz.

В министерстве заявили, что информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества.


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В распространяемом видеоролике сообщается, что для повышения пенсии якобы необходимо иметь стаж от 20 лет и определенную запись в трудовой книжке. При этом автор ролика просит перейти по ссылке, чтобы узнать, какая это запись.

"Настоятельно рекомендуем гражданам не переходить по непроверенным ссылкам и тем более не оставлять свои личные данные на сомнительных интернет-ресурсах, которыми могут воспользоваться злоумышленники". Пресс-служба МТСЗН РК

В министерстве напомнили, что распространение ложной информации карается по закону и попросили граждан использовать информацию только из официальных источников.

Ранее Минтруда подготовило проект постановления правительства "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года".

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