Минтруда сделало заявление касательно выплат казахстанцам 70 тыс. тенге от соцфонда

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, отреагировали на распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о выплате казахстанцам 70 тыс. тенге от социального фонда, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в ведомстве, информация о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 год, положены выплаты в размере 70 тыс. тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности.

"Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке". Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее мы писали, что в Казнете появилась рассылка, в которой говорилось, что казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, положена компенсация в 70 тыс. тенге от социального фонда. Но специалисты заявили, что эта информация является фейком.