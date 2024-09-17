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Минтруда сделало заявление касательно выплат казахстанцам 70 тыс. тенге от соцфонда

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, отреагировали на распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о выплате казахстанцам 70 тыс. тенге от социального фонда, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в ведомстве, информация о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 2010 год, положены выплаты в размере 70 тыс. тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности.

"Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке".Пресс-служба МТСЗН РК

Отмечается, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее мы писали, что в Казнете появилась рассылка, в которой говорилось, что казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, положена компенсация в 70 тыс. тенге от социального фонда. Но специалисты заявили, что эта информация является фейком.

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