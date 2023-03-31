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Медики прокомментировали состояние мальчика, случайно выпившего тормозную жидкость

Медики прокомментировали состояние мальчика, случайно выпившего тормозную жидкость Фото: Zakon.kz
Врачи Шымкента рассказали о состоянии трехлетнего мальчика, выпившего случайно тормозную жидкость, сообщает Zakon.kz.

Малыш перепутал жидкость с газировкой и потянулся за сладостью, передает КТК.

Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с токсическим отравлением и ожогом рта, пищевода и желудка.

"Он играл дома, а муж ремонтировал машину. Он часто приносит домой "Пепси", а химическая жидкость в такой же бутылке стояла. Сын подумал, что это газировка, и выпил". Инкар Сарыбаева

По словам врачей, ребенка вовремя доставили в больницу, иначе все могло быть гораздо хуже. Сейчас малыш с мамой в больнице.

Врачи рассказали, что вместе с этим маленьким пациентом к ним привезли еще одного пятилетнего мальчика, который выпил уксус. В обоих случаях дети остались без должного присмотра взрослых.

"Лечение в таких случаях – антибактериальная терапия, местное лечение, то есть "Алмагель", "Кызыл май". Сейчас состояние мальчика оценивается как средней тяжести". Врач-токсиколог Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева города Шымкент Марат Какенов

Ранее стало известно, что в одной из школ кыргызстанского Оша ученики получили отравление после того, как один из детей разбрызгал в кабинете духи.

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Константин Вноровский
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