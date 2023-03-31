Тормозной жидкостью отравился трехлетний ребенок в Шымкенте
Трехлетний ребенок по неосторожности выпил тормозную жидкость и получил серьезные ожоги. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает Otyrar.
Врачи диагностировали у ребенка тяжелое токсическое отравление и ожог рта, пищевода, желудка от действия технической жидкости.
"Мой муж занимается ремонтом машин, поэтому эта жидкость находилась у нас дома. И мой ребенок по неосторожности ее выпил. Но сейчас все в порядке", – рассказала мама трехлетнего Армана.
Малыш все еще в больнице, его состояние улучшилось.
21 марта во время олимпиады по естественно-математическим направлениям в Шымкенте отравились 15 школьников. У детей появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции желудочно-кишечного тракта.
В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента установили, что причиной отравления участников Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам стали бактерии группы кишечных палочек.