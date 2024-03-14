В Анголе 50 человек умерли, выпив жидкость для проверки на колдовство

Более 50 человек, обвиненных в колдовстве, умерли в Анголе после того, как их заставили выпить жидкость для проверки на колдовство, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, местные жители верят, что этот травяной отвар является тестом на общение с силами тьмы. Жертвами этой практики стали люди различных возрастов, большинство случаев были зафиксированы в период с января по февраль.

Представитель полиции провинции Бие Антонио Хосси рассказал изданию, что число случаев смертей от употребления травяного отвара растет, и это становится серьезной проблемой для местных властей. Однако в Анголе отсутствует законодательство, направленное на преследование обвиняемых в колдовстве, что оставляет решение этой проблемы на усмотрение общин.

Ранее сообщалось, что восемь детей и взрослый умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба в архипелаге Занзибар, и еще 78 человек были госпитализированы.