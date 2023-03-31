44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
Большая часть детей 30 марта уже были выписаны. Тех, кого изначально поместили в реанимацию, перевели в общие палаты. 14 детей до сих пор остаются на стационарном лечении, отметил врач ошской больницы Тамырлан Абдыкадыров.
У всех поступивших в больницу детей один и тот же диагноз: "отравление неизвестным веществом". Сообщается, что ученик восьмого класса после одного из уроков начал распылять в кабинете духи из принесенного флакона. Все действия школьника попали на камеры наблюдения, говорит директор школы Нурила Сыдыкова.
Школьник разбрызгивал средство из флакона около пяти минут. Затем закрыл окна и двери класса. Но запах распространился в коридор. Пострадали ученики нескольких классов. То, что отравление произошло от духов, подтвердили и сами пострадавшие.
В полиции факт массового отравления зарегистрирован и назначены экспертизы. Квалификация будет дана после получения результатов опросов свидетелей и изучения вещества из флакона.
В Шымкенте школьники отравились во время олимпиады по естественно-математическим направлениям. В больницу доставили 15 учеников. Санврачи сообщили, что причиной массового отравления стала кишечная палочка.