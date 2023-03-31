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44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов

44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов Фото: pixabay
В одной из школ кыргызстанского Оша ученики получили отравление после того, как один из детей разбрызгал в кабинете духи, сообщает Zakon.kz.
По сообщению медиков местной больницы, в день отравления были госпитализированы 44 школьника. Некоторых привезли в бессознательном состоянии, передает издание Тurmush.

Большая часть детей 30 марта уже были выписаны. Тех, кого изначально поместили в реанимацию, перевели в общие палаты. 14 детей до сих пор остаются на стационарном лечении, отметил врач ошской больницы Тамырлан Абдыкадыров.

У всех поступивших в больницу детей один и тот же диагноз: "отравление неизвестным веществом". Сообщается, что ученик восьмого класса после одного из уроков начал распылять в кабинете духи из принесенного флакона. Все действия школьника попали на камеры наблюдения, говорит директор школы Нурила Сыдыкова.

Школьник разбрызгивал средство из флакона около пяти минут. Затем закрыл окна и двери класса. Но запах распространился в коридор. Пострадали ученики нескольких классов. То, что отравление произошло от духов, подтвердили и сами пострадавшие.

В полиции факт массового отравления зарегистрирован и назначены экспертизы. Квалификация будет дана после получения результатов опросов свидетелей и изучения вещества из флакона.

В Шымкенте школьники отравились во время олимпиады по естественно-математическим направлениям. В больницу доставили 15 учеников. Санврачи сообщили, что причиной массового отравления стала кишечная палочка.

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Мария Мельникова
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