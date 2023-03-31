В Минэнерго заверили, что бензин на заправках не подорожает

Многие казахстанцы обеспокоены возможным подорожанием бензина на заправках. В Минэнерго прокомментировали такую возможность, сообщает Zakon.kz.

Беспокойство появилось после того, как Министерство энергетики Казахстана представило проект приказа об установлении предельных оптовых цены на бензин и дизтопливо. Многие пользователи расшумелись в сети, передает Astana TV.

Многие уверены, что с 1 апреля в стране вырастут цены на бензин и солярку на 6-7 тенге и 12-14 соответственно.

Однако в Министерстве энергетики заверили, что поднятие предельных цен на оптовую реализацию топлива никак не коснется потребителей.

В приказе нет ничего про розницу, уточнили в ведомстве. А взвинчивать цены на автозаправочных станциях никто не имеет права, так как в Казахстане действуют предельные цены на розничную торговлю.

Ценник на 92-й бензин в большинстве регионов Казахстана не должен превышать 182 тенге, а дизель – 230 при предъявлении водительского удостоверения, выданного в нашей стране.

"Проектом приказа не предусматривается его вступление в силу с 1 апреля текущего года или какое-либо изменение розничных цен. Основной целью данного проекта приказа является обеспечение закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на автозаправочные станции по приемлемым ценам". Пресс-секретарь Министерства энергетики РК Жансая Хамиткызы

Еще 15 марта глава Минэнерго Болат Акчулаков заверил казахстанцев, что подорожание бензина в стране не ожидается.