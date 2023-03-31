Вооруженная разборка на дороге в Шымкенте попала на видео

Видео, на котором во время дорожной "разборки" один из участников достает длинноствольное оружие и угрожает им оппоненту, появилось в соцсетях Казахстана. В полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Конфликт развивался около школы и на глазах детей, которые, судя по голосам, и стали авторами видео, передает Astana TV.





В полиции сообщили, что назначены соответствующие проверки, и составили административный протокол. Пока неизвестно, было ли оружие настоящим.

Предварительно за его демонстрацию мужчине может грозить штраф – более 30 тысяч тенге.

"По данному факту сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района указанный на видеозаписи гражданин установлен и в отношении него составлен административный протокол по статье 484 КоАП РК. Также назначено баллистическое исследование оружия. По его результатам действиям гражданина будет дана правовая оценка". Пресс-служба ДП города Шымкента

28 марта конфликт на дороге в Карагандинской области перерос в стрельбу.