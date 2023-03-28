Конфликт перерос в стрельбу в Карагандинской области

В Карагандинской области мужчина устроил стрельбу по машине, сообщает Zakon.kz.

В полиции 30-летний мужчина рассказал, что неизвестный возле его дома произвел три выстрела в автомобиль и скрылся. Он сам не пострадал.

"Был задержан подозреваемый. Он дал признательные показания, пояснив, что на почве ранее случившегося конфликта, произвел три выстрела из обреза охотничьего ружья", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как отметили в полиции, обрез изъят. В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде ареста.

20 февраля 2023 года мужчина устроил стрельбу в оружейном магазине в центре Шымкента. Один из охранников был ранен.