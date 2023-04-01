В Казахстане вырос спрос на тюбетейки

В Казахстане начали массово раскупать тюбетейки. Причем как женщины, так и мужчины. У мастера из Жамбылской области тюбетейки заказывают даже из-за границы, сообщает Zakon.kz.

В своей маленькой и простой мастерской портной Миржан Асабаев уже 30 лет шьет национальную одежду. Раньше спрос был исключительно только на праздниках, но теперь он не успевает принимать заказы, передает Первый канал "Евразия".

В месяц Миржан изготавливает по пятьсот только головных уборов. Говорит, что тюбетейка-такия стала трендом.

"Не нужно ходить ни к каким целителям, если вы носите такия. Еще в древности тюбетейка играла роль оберега. Считали, что головной убор способен уберечь своего хозяина от недоброго взгляда и даже действия злых сил". Портной Миржан Асабаев

Швейная машинка — кормилица для мастера. Свои изделия он продает не только в Жамбылской области, много запросов поступает из Алматы, Астаны, Караганды и Западного Казахстана. Заказывают даже соотечественники из-за границы. При этом цена на головной убор недорогая. Обычно тюбетейка стоит всего одну тысячу тенге.



Предпринимательница Алуа Алимова, сама того не подозревая, сделала из своего магазина современной одежды этно-бутик. Говорит, на это ее подтолкнули молодые клиенты, которые все чаще стали искать национальную одежду. Так Алау стала не только заказывать из Алматы чапаны, камзолы, но и сама начала шить в этно-стиле. Самое популярное говорит, конечно, тюбетейки.

"В основном все говорят, это тюбетейка. На самом деле название его сураба. Это тренд 2022-2023 года и девушки все любят. Обычный пиджак, рубашка и тюбетейка – и все, издалека видно, что казашка идет". Предпринимательница Алуа Алимова

Один такой головной убор Алуа Алимова шьет всего за 30 минут. Особое внимание уделяет ткани.



"Не просто велюр здесь, а очень качественный. Его можно стирать. В дождливые дни можно ходить в нем, ничего не будет". Предпринимательница Алуа Алимова

16 марта туркестанские акимы и госслужащие вышли на работу в национальной одежде.