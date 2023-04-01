В столичном ТРЦ сорвался эскалатор – есть пострадавшие

В ТРЦ "Сарыарка" в Астане из-за неисправности эскалатора пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, в 23:52 произошел резкий спуск эскалатора с третьего на второй этаж. На момент спуска на эскалаторе находилось около 20 человек.



По последним данным незначительные повреждения получили двое взрослых и один ребенок. Представитель ДЧС РК Руслан Иманкулов подтвердил информацию.

По его словам, прибывшие на место происшествия врачи скорой осмотрели пострадавших и отпустили домой.

Ранее огнеборцы Усть-Каменогорска спасли при пожаре одного человека и 10 эвакуировали.