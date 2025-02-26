В Астане вспыхнул ТРЦ Сарыарка

В Астане 26 февраля 2025 года произошел пожар в ТРЦ Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

На появившемся в соцсетях видео густой черный дым идет из здания торгово-развлекательного центра.

"В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание ТРЦ, расположенного по пр. Туран в районе Нура. На месте спасатели работают по повышенному рангу", – предварительно сообщили в МЧС РК.

Пожар произошел в двухэтажной пристройке к основному зданию ТРЦ. Также загорелась облицовка здания. В 11:23 спасатели сообщили о локализации огня. Проводится разборка и проливка.

В ликвидации участвовали 10 единиц техники и порядка 50 человек личного состава ДЧС Астаны.

Пожар ликвидировали на площади 50 кв.м. Пострадавших нет.

Информация по пострадавшим не поступала.19 февраля в Астане произошел пожар в здании детского театра, в результате которого спасли трех человек.