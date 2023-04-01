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Полицейского начальника Уральска обвинили во взяточничестве

Полицейского начальника Уральска обвинили во взяточничестве Фото: Zakon.kz
Командир взвода батальона патрульной полиции УП Уральска подозревают в получении взятки в размере 110 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Обвинение утверждает, что деньги он взял за беспрепятственное передвижение по городу грузовых авто с зерном, ввезенным с территории РФ, с превышением допустимой нагрузки, пишет "Мой город".

Также полицейский обещал оказывать дальнейшее общее покровительство.

"Департаментом по противодействию коррупции по ЗКО при координации прокуратуры области выявлен факт получения взятки командиром взвода батальона патрульной полиции Управления полиции города Уральск, уголовное дело в отношении которого в настоящее время расследуется. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в антикоррупционной службе.

Иную информацию в интересах следствия борцы с коррупцией раскрывать не стали.

Ранее замначальника управления полиции Кокшетау осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

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