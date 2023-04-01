В Уральске водители автобусов возят пассажиров бесплатно
Уральские волонтеры запустили акцию "Пятничное благое дело", приуроченную к священному месяцу Рамазан. Принять участие в благих деяниях могут все желающие, отмечает один из организаторов акции Ерлик Шамгали, пишет Мой город.
Первым присоединиться к "Пятничному благому делу" решили водители двух городских автобусных маршрутов, говорит волонтер. Они будут возить пассажиров бесплатно каждую пятницу.
"Водители по своей инициативе решили принять участие в акции и поддержать нас. Таким образом они совершают благое дело, а пассажирам будет приятна эта забота и внимание. Рамазан - месяц воспитания и очищения (…) В данный момент мы ведем переговоры с другими предпринимателями, чтобы они тоже смогли поучаствовать в акции". Волонтер Шамгали
Кроме прочего на маршрутах всем постящимся будут раздавать финики и воду. Так акцию решили поддержать в уральской ассоциации по қазақша күрес.
Врачи заявляют, что пост в Рамазан полезен для организма. Голодание запускает процесс самоочищения и положительно сказывается на работе мозга.
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