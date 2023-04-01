В Уральске водители автобусов возят пассажиров бесплатно

Водители нескольких маршрутных автобусов Уральска возят пассажиров бесплатно по пятницам. Так перевозчики решили поддержать акцию "Пятничное благое дело", сообщает Zakon.kz.

Уральские волонтеры запустили акцию "Пятничное благое дело", приуроченную к священному месяцу Рамазан. Принять участие в благих деяниях могут все желающие, отмечает один из организаторов акции Ерлик Шамгали, пишет Мой город.

Первым присоединиться к "Пятничному благому делу" решили водители двух городских автобусных маршрутов, говорит волонтер. Они будут возить пассажиров бесплатно каждую пятницу.

"Водители по своей инициативе решили принять участие в акции и поддержать нас. Таким образом они совершают благое дело, а пассажирам будет приятна эта забота и внимание. Рамазан - месяц воспитания и очищения (…) В данный момент мы ведем переговоры с другими предпринимателями, чтобы они тоже смогли поучаствовать в акции". Волонтер Шамгали

Кроме прочего на маршрутах всем постящимся будут раздавать финики и воду. Так акцию решили поддержать в уральской ассоциации по қазақша күрес.

Врачи заявляют, что пост в Рамазан полезен для организма. Голодание запускает процесс самоочищения и положительно сказывается на работе мозга.