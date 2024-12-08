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Происшествия

Агрессивный пассажир напал на водителя маршрутного автобуса в Алматы

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 18:36 Фото: Zakon.kz
В Алматы 8 декабря пассажир напал на водителя маршрутного автобуса, разбив стекло, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяются кадры с места происшествия. 

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы. 

"По данному факту Управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности", – рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства.

Ранее сообщалось о другом нападении. В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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