Агрессивный пассажир напал на водителя маршрутного автобуса в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 8 декабря пассажир напал на водителя маршрутного автобуса, разбив стекло, сообщает Zakon.kz.
В Казнете распространяются кадры с места происшествия.
Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы.
"По данному факту Управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности", – рассказали в ведомстве.
Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства.
Ранее сообщалось о другом нападении. В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, который напал на водителя пассажирского автобуса, что привело к гибели человека.
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