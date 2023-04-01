Финансовую помощь получили семьи, пострадавшие от паводков в Актюбинской области

11 семей села Каратал Актюбинской области получили сертификаты на 500 тысяч тенге от акимата региона, сообщает Zakon.kz.

"После того, как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме, в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба". Пресс-служба акимата Актюбинской области

Сертификаты на полмиллиона каждой семье вручил аким региона Ералы Тугжанов во время рабочей поездки в район, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.

Сельчан эвакуировали из домов, входящих в зону подтопления водами реки Уил 17 марта. Тогда из-за давления паводковых вод и критического уровня реки защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал не выдержало и вода размыла ограждение.

"Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплочённость и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна (…) Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи". аким Ералы Тугжанов

Режим ЧС в Каратале ввели после того, как вышедшая из берегов река затопила дома сельчан.