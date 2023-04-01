Финансовую помощь получили семьи, пострадавшие от паводков в Актюбинской области
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
11 семей села Каратал Актюбинской области получили сертификаты на 500 тысяч тенге от акимата региона, сообщает Zakon.kz.
Сертификаты на полмиллиона каждой семье вручил аким региона Ералы Тугжанов во время рабочей поездки в район, сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области.
"После того, как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме, в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба". Пресс-служба акимата Актюбинской области
Сельчан эвакуировали из домов, входящих в зону подтопления водами реки Уил 17 марта. Тогда из-за давления паводковых вод и критического уровня реки защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал не выдержало и вода размыла ограждение.
"Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплочённость и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна (…) Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи". аким Ералы Тугжанов
Режим ЧС в Каратале ввели после того, как вышедшая из берегов река затопила дома сельчан.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ