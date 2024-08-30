Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новые дома после паводков получили более 100 семей в Актюбинской области

паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26 Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова
30 августа 2024 года в Кобдинском районе Актюбинской области более 100 семей, пострадавших от паводков, получили ключи от новых комфортабельных домов, сообщает Zakon.kz.

В селе Кобда построили 98 домов, еще 17 – в селе Жарык, все они возведены при поддержке Фонда Булата Утемуратова. Каждый дом площадью от 80 до 100 квадратных метров оснащен современными удобствами, включая санузлы и котельные для автономного отопления.

паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Вручая ключи новоселам, аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что пострадавшие от стихии своевременно получили помощь от государства и частных благотворителей.

"Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с Фондом Булата Утемуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость возвращающихся к нормальной жизни новоселов вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона", – отметил Асхат Шахаров.

Многие из получивших новое жилье временно разметились у родственников или снимали жилье. Мать четверых детей Жадыра Аяпбергенова, проживающая в Кобдинском районе более 30 лет, поделилась впечатлениями.

"Во время паводков вода в доме поднялась до 20 сантиметров, и мы потеряли все в один момент. Благодаря поддержке меценатов и государства, у нас появился новый дом, новая надежда. Мы очень благодарны за эту помощь. Дом нам понравился, мы уже приезжали ранее, наблюдали за процессом строительства. В нем есть все для комфортного проживания, включая отопление и санузлы", – сказала она.
паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

паводки, новые дома, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 14:26

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Директор Фонда Марат Айтмагамбетов подчеркнул важность поддержки пострадавших семей:

"Мы всегда стремимся поддерживать людей в трудные моменты. Потеря крыши над головой – это тяжелое испытание для любого человека. Наша задача заключалась не только в том, чтобы своевременно построить комфортные и качественные дома, но и помочь людям вернуться к нормальной жизни, восстановить уверенность в будущем".

В ближайшие дни Фонд вручит ключи еще от 32 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актюбинской области. Ранее жителям региона были переданы 106 квартир в городе Актобе и 162 дома в различных районах области.

В общей сложности группа компаний Булата Утемуратова выделила порядка 12,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане, из которых более 10 млрд тенге предоставлено благотворительным фондом, а компании "Кар-Тел" и RG Gold внесли по 1 млрд тенге каждая.

Читайте также

асык ату, игра, соревнование
Городские соревнования по асык ату проходят в Астане
Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента
С Днем Конституции поздравил казахстанцев Токаев
встреча
Холдинг "Байтерек" развивает сотрудничество с деловыми кругами Германии
Андрей Дюсупов
Утемуратов Булат Актюбинская область Паводки-2024 2024 год Наводнения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
На жалобы казахстанцев о "нарисованной" зарплате в 400 тысяч тенге ответил глава Нацбанка
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал звезд, которые выступили на &quot;Новой волне&quot;
Количество зашкаливает: Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне"
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: