Новые дома после паводков получили более 100 семей в Актюбинской области

30 августа 2024 года в Кобдинском районе Актюбинской области более 100 семей, пострадавших от паводков, получили ключи от новых комфортабельных домов, сообщает Zakon.kz.

В селе Кобда построили 98 домов, еще 17 – в селе Жарык, все они возведены при поддержке Фонда Булата Утемуратова. Каждый дом площадью от 80 до 100 квадратных метров оснащен современными удобствами, включая санузлы и котельные для автономного отопления.

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Вручая ключи новоселам, аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что пострадавшие от стихии своевременно получили помощь от государства и частных благотворителей.

"Мы благодарны неравнодушным бизнесменам за их вклад в восстановление нашей области после стихии. Совместная работа с Фондом Булата Утемуратова по обеспечению пострадавших жильем продемонстрировала, насколько важно объединяться в трудные времена. Радость возвращающихся к нормальной жизни новоселов вдохновляет нас продолжать сотрудничество на благо региона", – отметил Асхат Шахаров.

Многие из получивших новое жилье временно разметились у родственников или снимали жилье. Мать четверых детей Жадыра Аяпбергенова, проживающая в Кобдинском районе более 30 лет, поделилась впечатлениями.

"Во время паводков вода в доме поднялась до 20 сантиметров, и мы потеряли все в один момент. Благодаря поддержке меценатов и государства, у нас появился новый дом, новая надежда. Мы очень благодарны за эту помощь. Дом нам понравился, мы уже приезжали ранее, наблюдали за процессом строительства. В нем есть все для комфортного проживания, включая отопление и санузлы", – сказала она.

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Фото предоставлены Фондом Булата Утемуратова

Директор Фонда Марат Айтмагамбетов подчеркнул важность поддержки пострадавших семей:

"Мы всегда стремимся поддерживать людей в трудные моменты. Потеря крыши над головой – это тяжелое испытание для любого человека. Наша задача заключалась не только в том, чтобы своевременно построить комфортные и качественные дома, но и помочь людям вернуться к нормальной жизни, восстановить уверенность в будущем".

В ближайшие дни Фонд вручит ключи еще от 32 домов, что позволит полностью завершить масштабный проект по обеспечению жильем более 400 семей в Актюбинской области. Ранее жителям региона были переданы 106 квартир в городе Актобе и 162 дома в различных районах области.

В общей сложности группа компаний Булата Утемуратова выделила порядка 12,5 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане, из которых более 10 млрд тенге предоставлено благотворительным фондом, а компании "Кар-Тел" и RG Gold внесли по 1 млрд тенге каждая.