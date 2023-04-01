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Казахстан возобновит поставки пшеницы зерновозами в Китай

Казахстан возобновить поставки пшеницы зерновозами в Китай Фото: pixabay
Первые 50 тысяч тонн зерна в рамках соглашения отпрвятся железнодорожными путями из Казахстана в Китай, сообщает Zakon.kz.

Договоренность о возобновлении поставок зерновых железной дорогой обсуждалась много месяцев. Более дешевый способ доставки зерна из Казахстана в Китай был приостановлен во время пандемии. Вновь наладить экспорт и договориться об условиях стороны смогли только сейчас, пишет ElDala.

"Были подписаны первые контракты на поставку зерновых грузов в количестве 50 тыс. тонн в зерновозах на новый зерновой терминал, расположенный в пределах СЭЗ Алашанькоу. Проектная единовременная мощность хранения терминала до 500 тыс. тонн. Терминал имеет подход широкой колеи и возможность автоматической выгрузки вагонов-зерновозов", – сообщили в компании "Астық Транс", оператора поставки.

В рамках пилотного проекта первый груз уже отправлен по запланированному маршруту.

В прошлом году казахстанские фермеры собрали рекордное количество зерна. Прошлогодний урожай до сих пор в больших объемах хранится на складах – его долгое время не могла распродать из-за проблем с логистикой. Одним из препятствий была невозможность отгружать зерно в Китай зерновозами. Контейнерные перевозки, которыми пользовались для экспорта, стоят дороже.

Казахстан планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в страну автомобильным транспортом. Исключение составит зерновая культура.

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