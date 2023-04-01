Запрет на рыбную ловлю ввели в трех регионах Казахстана

На период нереста рыб запрет введен на рыбалку в Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областях с первого апреля, сообщает Zakon.kz.

Запрет будет действовать в период с первого апреля по 31 мая. Именно в эти два месяца проходит нерест и миграция рыб, в том числе осетровых пород, рек Жайык, Кигаш и в Каспийском море, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

"В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства организованы передвижные посты и мобильные рейдовые группы. Кроме того, в период акции усилен контроль за вывозом рыбной продукции в аэропортах, на вокзалах и автотрассах". Пресс-служба Минэкологии

Широкомасштабная рыбоохранная акция носит название "Бекіре-2023".

Борьба с браконьерством продолжается в Казахстане. За неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 – к реальному лишению свободы. В результате их незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.