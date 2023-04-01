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Известная волейболистка Алтынбекова опубликовала видео с мужем и маленьким сыном

Известная волейболистка Алтынбекова опубликовала видео с мужем и маленьким сыном Фото: Instagram/altynbekova_20
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова поделилась в социальных сетях видео своей семьи после того, как заверила, что семейные кадры будет публиковать редко, сообщает Zakon.kz.

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Короткий ролик, на котором Сабина Алтынбекова с мужем и сыном, одетые в белые одежды идут среди пальм к морю, разместила на своей страничке волейболистка 31 марта.


"Мы делимся сокровенным с вами, в надежде, что каждый свободный человек обретет своего человека. А кто обрел, сумел распознать истинное счастье с ним, куда входит: уважение, понимание, вера, поддержка, забота и, конечно же, любовь. И чтобы распознать это счастье, нужен усердный труд с обеих сторон. Мы в процессе и думаем, что идем в верном направлении". Сабина Алтынбекова

Несколько дней назад Алтынбекова рассказала, почему удалила ранее размещенные на страничке фото с супругом. По мнению знаменитой волейболистки, она верит в сглаз и намерена выставлять семейные фото редко.

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