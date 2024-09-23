Сабина Алтынбекова призналась в любви любимому городу
Фото: Instagram/altynbekova_20
27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжает делиться кадрами своего путешествия в Стамбул, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она опубликовала новое видео. На кадрах длинноногая красавица позирует в коротком белом платье на яхте.
"Люблю тебя, Стамбул", – написала она под постом.
Также известная спортсменка опубликовала и другие фотографии. Она показала, как уже в другом образе, гуляет по уютным улочкам Стамбула.
"Мне нравится, что цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветет. Для себя. Вот и ты цвети. Для себя", – написала Сабина Алтынбекова.
Публикации набрали множество лайков и комментариев:
- Приятная услада для глаз, такой очаровательный мир.
- Восхитительная и солнечная красотка!
- Сабина, ты очень красивая, приятная, вся светишься!
Ранее Сабина Алтынбекова показала, как проводит время в Турции. Волейболистка путешествует в компании подруг.
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