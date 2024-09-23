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Сабина Алтынбекова призналась в любви любимому городу

Сабина Алтынбекова призналась в любви любимому городу, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 00:41 Фото: Instagram/altynbekova_20
27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжает делиться кадрами своего путешествия в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала новое видео. На кадрах длинноногая красавица позирует в коротком белом платье на яхте. 

"Люблю тебя, Стамбул", – написала она под постом. 

Также известная спортсменка опубликовала и другие фотографии. Она показала, как уже в другом образе, гуляет по уютным улочкам Стамбула. 

"Мне нравится, что цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветет. Для себя. Вот и ты цвети. Для себя", – написала  Сабина Алтынбекова.

Публикации набрали множество лайков и комментариев: 

  • Приятная услада для глаз, такой очаровательный мир.
  • Восхитительная и солнечная красотка!
  • Сабина, ты очень красивая, приятная, вся светишься!

Ранее Сабина Алтынбекова показала, как проводит время в Турции. Волейболистка путешествует в компании подруг.

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