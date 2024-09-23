Сабина Алтынбекова призналась в любви любимому городу

27-летняя казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжает делиться кадрами своего путешествия в Стамбул, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она опубликовала новое видео. На кадрах длинноногая красавица позирует в коротком белом платье на яхте.

"Люблю тебя, Стамбул", – написала она под постом.

Также известная спортсменка опубликовала и другие фотографии. Она показала, как уже в другом образе, гуляет по уютным улочкам Стамбула.

"Мне нравится, что цветок не соревнуется с другими цветами. Он просто цветет. Для себя. Вот и ты цвети. Для себя", – написала Сабина Алтынбекова.

Публикации набрали множество лайков и комментариев:

Приятная услада для глаз, такой очаровательный мир.

Восхитительная и солнечная красотка!

Сабина, ты очень красивая, приятная, вся светишься!

Ранее Сабина Алтынбекова показала, как проводит время в Турции. Волейболистка путешествует в компании подруг.

