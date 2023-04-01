Пассажир погиб в ДТП в Павлодаре

Водитель автомобиля марки Аudi допустил столкновение с грузовиком Man. Удар пришелся на правую часть легкового авто, в результате пассажир Audi оказался зажат под прицепом фуры и скончался, сообщает Zakon.kz.

"1 апреля около 12:45 часов водитель автомобиля Аudi, по улице Малая объездная, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Man с прицепом Hennigdorf", - говорится в сообщении местного департамента полиции.

В результате ДТП, пассажир Аudi скончался на месте. Пол и возраст пострадавшего не сообщаются. На кадрах опубликованных полицией видно, что очевидцы пытаются вызволить легковую машину из под прицепа фуры. Также неясно, был ли пассажир жив на момент фотографии.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки", - сообщает полиция.

1 апреля в районе 8 утра произошло лобовое столкновение двух Audi. Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области.

