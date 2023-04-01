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Папу Римского выписали из больницы

Папу Римского выписали из больницы Фото: akorda.kz
Папа Римский Франциск покинул больницу в Риме, где провел последние несколько дней, лечась от респираторной инфекции, сообщает Zakon.kz.

Он остановился, чтобы поговорить с доброжелателями и журналистами после того, как в субботу утром его выписали из римской больницы.

Понтифик был в хорошем настроении и шутил когда отвечал на вопросы. Редакции CNN он вовсе заявил: "Я все еще жив, знаете ли!".

После выписки из больницы Папа Франциск посетил одну из самых известных церквей Рима, базилику Санта-Мария-Маджоре, и помолился за больных детей, которых он встретил во время лечения, добавили в Ватикане.

86-летний Папа Франциск в среду был доставлен в больницу Джемелли, где ему дали антибиотики для лечения инфекционного бронхита.

У понтифика, который в молодости страдал тяжелой пневмонией, и ему удалили часть легкого, в последнее время были проблемы со здоровьем.

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