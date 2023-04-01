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В США во время торнадо погибли 10 человек

стихия Фото: pixabay
В результате сильного торнадо в ряде штатов США 10 человек погибли и десятки пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил телеканал ABC News, торнадо были зафиксированы в таких штатах, как Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин.

"По меньшей мере 10 человек погибли и десятки были госпитализированы после того, как торнадо прошло по (регионам) Средний Запад и Юг в пятницу вечером", – говорится в сообщении телеканала.

Известно, что 5 человек погибли в Арканзасе, три – в Индиане, один –в Иллинойсе и один – в Алабаме.

Согласно информации американской национальной метеорологической службы, более 28 млн людей живут в зоне, где по состоянию на вечер пятницы действовало предупреждение о торнадо.

Ранее сообщалось, что 23 человека погибли в результате буйства торнадо в американском штате Миссисипи.

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