Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кызылорде задержан водитель "Казпочты"

задержан водитель Фото: kazpost.kz
31 марта на 1475 км трассы Самара – Шымкент на территории Казалинского района сотрудники патрульной роты остановили КамАЗ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в результате проведения медосвидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

"Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что служебная автомашина принадлежит учреждению "Казпочты", – говорится в сообщении.

В отношении водителя, жителя города Алматы, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

Грузовой автомобиль водворен на штрафстоянку.

Водитель взят под административный арест.


Ранее сообщалось, что пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области.

Читайте также

Пассажир погиб в ДТП в Павлодаре

Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области

Тело малыша из Флориды нашли в пасти аллигатора

Елена Беляева
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
5 человек погибли при лобовом столкновении на трассе в Алматинской области
Пять человек погибли при лобовом столкновении в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления