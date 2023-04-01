В Кызылорде задержан водитель "Казпочты"

31 марта на 1475 км трассы Самара – Шымкент на территории Казалинского района сотрудники патрульной роты остановили КамАЗ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, в результате проведения медосвидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.

"Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что служебная автомашина принадлежит учреждению "Казпочты", – говорится в сообщении.

В отношении водителя, жителя города Алматы, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 608 КоАП РК.

Грузовой автомобиль водворен на штрафстоянку.

Водитель взят под административный арест.





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